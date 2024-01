dinsdag 23 januari 2024 om 10:24

Richard Carapaz maakt zich op voor druk voorjaar, Olympische Spelen en twee grote rondes

Richard Carapaz hoeft zich de komende maanden niet te vervelen: de Ecuadoraan heeft een goedgevuld voorjaarsprogramma. Daarna gaat hij zich voorbereiden op de Tour de France, de Olympische Spelen en waarschijnlijk ook de Vuelta a España. Dat laat de renner van EF Education-EasyPost weten in gesprek met Primicias.

Carapaz begint zijn seizoen op 3 februari met het nationaal kampioenschap van Ecuador, waar hij zijn titel verdedigt. Daarna blijft hij nog even in Zuid-Amerika voor de Tour Colombia (6-11 februari). Zijn eerste koers in Europa is vervolgens Strade Bianche, op 2 maart. Direct daarna doet hij, ook in Italië, Tirreno-Adriatico (4-10 maart).

Met de Ronde van het Baskenland (1-6 april) rijdt Carapaz dit voorjaar nog een derde rittenkoers. Daarna wacht het drieluik Amstel Gold Race (14 april), Waalse Pijl (17 april) en Luik-Bastenaken-Luik (21 april). Met die laatste koers sluit hij zijn voorjaar af.

Tour de France, Olympische Spelen en Vuelta a España

In mei gaat Carapaz op hoogtestage. Vervolgens rijdt hij in juni nog het Critérium du Dauphiné of de Ronde van het Zwitserland (welke van de twee is nog niet bekend) ter voorbereiding op de Tour de France (29 juni tot en met 21 juli). In de Tour zal hij aantreden tegen toppers als Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. “Dat maakt het spannend, maar als de tegenstander sterker is, is de prijs groter als je wint”, klinkt het strijdvaardig. “Ik wil er heel graag bij zijn.”

Na de Ronde van Frankrijk wil Carapaz ook de Olympische Spelen doen. Drie jaar geleden, in Tokyo, wist hij goud te veroveren tijdens de wegrit. Nadien start hij ‘waarschijnlijk’ ook nog in de Vuelta a España (17 augustus – 8 september).