Richard Carapaz leidt met 7-1 in TT’s tegen Jai Hindley, maar achterstand van 1’25” is te groot

1’25” is de voorsprong van Jai Hindley op Richard Carapaz in het klassement van de Giro d’Italia, met alleen nog de afsluitende tijdrit op de agenda. Kan Carapaz alsnog het roze terugpakken in Verona? Neen, zeggen de onderlingen statistieken. Niet over een afstand van slechts 17,4 kilometer.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Sinds ze prof zijn, kwamen Richard Carapaz en Jai Hindley acht keer tegen elkaar uit in dezelfde wedstrijd in een individuele tijdrit. Maar liefst zeven keer trok de Ecuadoriaan aan het langste eind, maar meestal was het verschil miniem. Zeker in de laatste confrontaties.

De tijdritten in de Tirreno-Adriatico van dit jaar, in de Ronde van Catalonië van vorig jaar en die van de Giro 2019 zijn het meest representatief, wegens een vergelijkbare afstand. Het verschil bedroeg respectievelijk 18, 32 en 6 seconden. Dan moet Hindley morgen al met pech af te rekenen krijgen, wil hij alsnog het roze kwijtgeraken.

Een overzicht van de 8 confrontaties:

7 mei 2022 – 2de rit Ronde van Italië – 9,2 kilometer

Richard Carapaz 19de in 12’18”

Jai Hindley 32ste in 12’24”

Verschil: 6″ in voordeel Carapaz

7 maart 2022 – 1ste rit Tirreno-Adriatico – 13,9 kilometer

Richard Carapaz 20ste in 16’04”

Jai Hindley 47ste in 16’22”

Verschil: 18″ in voordeel Carapaz



23 maart 2021 – 2de rit Ronde van Catalonië – 18,8 kilometer

Richard Carapaz 39ste in 23’47”

Jai Hindley 73ste in 24’19”

Verschil: 32″ in voordeel Carapaz



2 juni 2019 – 21ste rit Ronde van Italië – 17 kilometer

Richard Carapaz 36ste in 23’19”

Jai Hindley 39ste in 23’25”

Verschil: 6″ in voordeel Carapaz



19 mei 2019 – 9de rit Ronde van Italië – 34,8 kilometer

Richard Carapaz 11de in 53’47”

Jai Hindley 52ste in 56’14”

Verschil: 2’27” in voordeel Carapaz



11 mei 2019 – 1ste rit Ronde van Italië – 8 kilometer

Richard Carapaz 14de in 13’41”

Jai Hindley 74ste in 14’25”

Verschil: 44″ in voordeel Carapaz

11 september 2018 – 16de rit Ronde van Spanje – 32 kilometer

Richard Carapaz 126ste in 43’44”

Jai Hindley 76ste in 42’26”

Verschil: 1’18” in voordeel Hindley

25 augustus 2018 – 1ste rit Ronde van Spanje – 8 kilometer

Richard Carapaz 88ste in 10’27”

Jai Hindley 102de in 10’31”

Verschil: 4″ in voordeel Carapaz