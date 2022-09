Vuelta 2022: Richard Carapaz houdt Thymen Arensman af, Remco Evenepoel nooit in de problemen

Richard Carapaz heeft de twintigste Vueltarit op zijn naam geschreven. Bovenop de Puerto de Cotos nam de Ecuadoriaan afstand van vluchtgenoot Sergio Higuita en hield knap stand in het vlakke slot. Klassementsleider Remco Evenepoel werd amper bestookt en zal zo morgen de Vuelta a España op zijn naam schrijven.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Veel spanning bij de start in Moralzarzal vanmiddag, en dan vooral bij de troepen van Quick-Step – Alpha Vinyl. Zij kregen in een rit van 181 kilometer met vijf lastige beklimmingen zeker niet de gemakkelijkste dag om te controleren. Maar het doel was duidelijk: van Remco Evenepoel de eerste Belgische grote rondewinnaar maken sinds 1978.

De grote concurrenten? Enric Mas en de hele Movistar-equipe. Maar in de beginfase was vooral Robert Stannard bedrijvig met enkele aanvallen. De Australiër zag eerder deze week zijn land- en ploeggenoot Jay Vine uitvallen en zo zijn bijna zekere bolletjestrui verliezen. Mits Stannard vandaag dertig punten kon goedmaken op Richard Carapaz, kon Alpecin-Deceuninck het bergklassement alsnog binnen halen.

Bedrijvige Robert Stannard

Stannard trok er op uit met ploegmaat Xandro Meurisse, maar ook Clément Champoussin (AG2R Citroën), Rubén Fernández (Cofidis), Daniel Navarro (Burgos-BH), Juan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Simon Guglielmi (Arkea-Samsic). Maar al op de eerste beklimming van de dag, de Puerto de Navacerrada, kregen we heel wat wisselingen voorin. Bou en Champoussin moesten afhaken, terwijl Marc Soler (UAE Emirates) de sprong naar voren maakte. Stannard pakte de bergpunten.

De eerste klimkilometers van de dag inspireerden ook andere renners om een tegenaanval op te zetten. De namen? Rohan Dennis en Robert Gesink (Jumbo-Visma), David de la Cruz en Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Gino Mäder (Bahrain Victorious), Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Jesús Herrada (Cofidis), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Thibaut Pinot en Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Alejandro Valverde en Gregor Mühlberger (Movistar), Jan Polanc (UAE Emirates), Urko Berrade en Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi).

Echter maakte die groep niet zomaar de oversteek. Stannard ging voorin nog maar eens versnellen en kreeg Soler met zich mee. Op die manier hielden ze de achtervolgers nog een tijdje op twee minuten en kon Stannard ook de bergpunten op de Puerto de Navafría nemen. In de daaropvolgende vallei kwam, onder impuls van een zeer actieve Richard Carapaz en Thibaut Pinot, de hele achtervolgende groep dan toch voorin aansluiten. Op dat moment waren we op een dikke vijftig kilometer van de streep. Het gaf Carapaz de kans om bergpunten te nemen op de derde klim van de dag en zo zijn bergtrui veilig te stellen.

Versnelling Mas maakt geen indruk

Tijd voor beklimming vier: de Puerto de la Morcuera. Evenepoel voorspelde vooraf dat de koers hier pas echt zou losbarsten en zo geschiedde. Voorin gingen Meintjes, Carapaz en Higuita versnellen, terwijl in het peloton Movistar het tempo grondig verhoogde. Op twee en een halve kilometer van de top kwam de verwachte aanval van Enric Mas. Evenepoel gaf echter geen krimp, en ook Arensman gaf een beresterke indruk. Ook bij een prikje van Ayuso was de klassementsleider attent, waardoor de klassementsmannen samen over de top kwamen. Alleen de eerder gevallen Carlos Rodriguez moest passen.

De voorsprong van Meintjes, Carapaz en Higuita was nooit groot. Een groepje achtervolgers bleef hangen op een halve minuut, terwijl in het peloton een indrukwekkende Marc Soler het verschil terugbracht van twee naar één minuut. Dat noodzaakte Richard Carapaz om al bij het begin van de Puerto de Cotos – de allerlaatste klim in deze Vuelta – te versnellen. Alleen Higuita had een antwoord in huis. De twee hadden even een verbaal conflict, maar deden er vervolgens alles aan om hun voorsprong van een minuut te verdedigen.

In het peloton was het lang wachten op een nieuwe versnelling. Verrassend genoeg kwam die van Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) op een dikke drie kilometer van de top. Joao Almeida (UAE Emirates) nam vervolgens over, met zo goed als alle favorieten in zijn spoor. De Portugees wilde de geloste Carlos Rodriguez op achterstand houden, zodat hij in de top 5 van het klassement terecht zou komen. Almeida bracht met zijn hoge tempo de favorietengroep bijzonder dicht bij het leidersduo, maar toen Carapaz met de top in zicht nog een extra versnelling in huis had, pakte de Ecuadoriaan weer twintig seconden.

Carapaz én Evenepoel houden stand

Carapaz moest alleen nog zes vlakke kilometers overbruggen. Ook daarin werd Evenepoel niet meer bestookt. Alleen Thymen Arensman probeerde nog de sprong naar voren te maken. De Nederlander kwam nog sterk opzetten, maar Carapaz hield stand. Zo pakt de INEOS-Grenadiers-kopman zijn derde ritzege in deze Vuelta. Remco Evenepoel mag morgen het algemeen klassement op zijn palmares bijschrijven.