Richard Carapaz grijpt de macht in Vuelta: “Nog een lange weg te gaan”

Richard Carapaz gaat als leider de eerste rustdag van de Vuelta a España in. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers wist op de slotklim naar skistation Formigal Primož Roglič uit de rode trui te rijden. “We zullen nu proberen om de trui te behouden, al is er nog een lange weg te gaan.”

Carapaz maakte een sterke indruk in de verregende etappe naar Formigal. “We rijden de hele week al goed en vandaag wisten we echt een goede prestatie neer te zetten. Dit is echt een beloning voor de ploeg. Ik sprak tijdens de etappe met Andrey (Amador, red.) en we hadden ook echt de intentie om het initiatief te nemen.”

Carapaz slaagde er uiteindelijk in om meer dan veertig seconden te pakken op Roglič. “Ik zag dat meerdere ploegen uit waren op een zware wedstrijd en ik besloot in de finale een beetje te rekenen. Meerdere renners probeerden te versnellen uit de groep der favorieten. Ik viel uiteindelijk aan op het juiste moment”, aldus de 27-jarige renner.

Carapaz heeft in het klassement nu een voorsprong van achttien seconden op Hugh Carthy, Daniel Martin is de nummer drie op twintig tellen. Roglič kijkt nu tegen een achterstand aan van een halve minuut.