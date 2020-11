Richard Carapaz gaat vol voor het rood: “Het beste voor het laatst bewaren”

Richard Carapaz staat weliswaar driekwart minuut achter op leider Primož Roglič, maar hij heeft vooralsnog de hoop op de eindzege in de Vuelta a España niet begraven.

“Ze zeggen dat je het beste altijd tot het laatst moet bewaren”, schrijft Carapaz op social media. De Ecuadoraan droeg al vijf dagen de rode trui, maar moest in de tijdrit naar Mirador de Ézaro de koppositie afstaan aan Roglič. Sindsdien keek hij tegen een achterstand van 39 seconden aan. Daar voegde zijn Sloveense tegenstrever in Ciudad Rodrigo nog eens zes tellen aan toe.

Carapaz moet daarom in de bergetappe naar de Alto de La Covatilla 45 seconden goedmaken als hij de eindzege nog naar zich toe wil trekken. De winnaar van de Giro d’Italia 2019 wil zich alvast niet zomaar gewonnen geven, blijkt uit zijn bericht. “We kwamen voor het rood en we gaan alles geven om het te pakken te krijgen.”

Zware aankomst

INEOS-ploegleider Gabriel Rasch laat weten dat zijn kopman op het volledige vertrouwen van het team kan rekenen. “We gaan Richie zo goed mogelijk ondersteunen. Iedereen weet dat het een zware aankomst is op La Covatilla. Er kan van alles gebeuren en we gaan ons best doen. Hopelijk

zijn ook andere ploegen van zins om de druk op te voeren.”