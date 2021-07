Richard Carapaz: “De klim naar Pas de la Casa wordt cruciaal”

Richard Carapaz begint vandaag als de nummer vijf in het algemeen klassement aan een van de zware bergetappes van de Tour de France, naar Andorra la Vella. De Ecuadoraanse kopman van INEOS Grenadiers is optimistisch over zijn kansen en die van zijn ploeg.

“We staan voor een belangrijke etappe. De beklimming naar Pas de la Casa (de Port d’Envalira, red.) wordt cruciaal omdat die naar grote hoogte gaat. Dus het zou weleens een goede dag voor ons kunnen zijn”, blikte Carapaz alvast vooruit. De vijftiende etappe van Céret naar Andorra la Vella gaat over drie beklimmingen van eerste categorie en een van tweede. De Port d’Envalira brengt de renners naar 2408 meter hoogte en is daarmee het ‘dak van de ronde’.

Gisteren was een zware dag, keek de Ecuadoraan terug op de door Bauke Mollema gewonnen etappe naar Quillan. “Het eerste deel van de etappe was explosief met veel aanvallen en het duurde heel lang vooraleer de ontsnapping werd gevormd. Maar toen de ontsnapping wegreed, betekende dat dat de finale rustiger zou zijn dan in de vorige ritten. Toch was het nog steeds een heel zware dag.”