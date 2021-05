Richard Carapaz bevestigt deelname aan Olympische Spelen

Richard Carapaz staat deze zomer namens Ecuador aan de start van de Olympische Spelen. Dat bevestigde de renner van de INEOS Grenadiers op zijn sociale media.

“Ik ben heel erg blij om jullie te kunnen vertellen dat ik Ecuador zal vertegenwoordigen op de volgende Olympische Spelen in Tokio”, aldus Carapaz. “Ik wil het land bedanken voor het vertrouwen en ik twijfel er niet aan dat we er alles aan zullen doen om de huid van Ecuador duur te verkopen.”

De Olympische wegrace staat op 25 juli op het programma. Carapaz behoort op het bergachtige parcours in Japan tot een van de favorieten. Dit seizoen liet de 27-jarige renner al in de Waalse klassiekers zien goed uit de voeten te kunnen in eendaagse wedstrijden.