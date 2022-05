Richard Carapaz behoudt roze trui in Lavarone: “Een heel zware dag”

Richard Carapaz staat vier etappes voor Verona nog altijd in de roze trui in de Giro d’Italia. In de zeventiende rit, een bergetappe naar Lavarone, was de kopman van INEOS Grenadiers samen met Jai Hindley en Mikel Landa de beste klassementsrenner. “Eerlijk? Het was een heel zware dag”, vertelt hij.

Carapaz bleef in de slotfase op de Monterovere-klim over in een groepje met Hindley, Landa en diens helper Wout Poels. João Almeida verloor aan de finish ruim een minuut en Vincenzo Nibali meer dan twee minuten. Door een sterke eindsprint wist de Ecuadoriaan ook nog een gat te slaan van zes seconden op Landa.

“Vandaag sprongen drie renners er bovenuit in het klassement. Landa heeft een goed niveau en Hindley ook. Ik verwacht dat het in eerste instantie tussen ons zal gaan. Ik denk dat ik zelf ook goede benen heb en dat we het intelligent aanpakken. Dat doet Bahrain Victorious ook”, ziet Carapaz.

“Alle favorieten hebben de krachten gebundeld toen Almeida moest lossen. Er komen nog twee belangrijke etappes aan, voordat ik begin te denken aan de tijdrit in Verona. Vooral etappe 20. Alle details gaan tellen, ook de bonificaties.”