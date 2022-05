Giro 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de bergrit naar Lavarone

De bergetappe naar Lavarone heeft voor nieuwe verschillen gezorgd in de top van het klassement van de Giro d’Italia. Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa bleken de beste klassementsrenners, maar ook daar vielen gaten in de finale. Het verschil tussen Carapaz en Hindley is maar drie seconden. Wat is verder de situatie, vier etappes voor het einde? WielerFlits zet de verschillen tussen alle favorieten op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 17 van de Giro d’Italia

1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) in 73u19m40s

2. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 3s – ten opzichte van Carapaz

3. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 1m05s

4. João Almeida (UAE Emirates) op 1m54s

5. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 5m48s

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 6m19s

7. Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) op 7m12s

8. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 7m13s

9. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 12m27s

10. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 12m30s

11. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 17m03s

12. Alejandro Valverde (Movistar) op 17m46s

13. Thymen Arensman (Team DSM) op 19m13s

15. Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) op 23m57s

16. Guillaume Martin (Cofidis) op 25m52s

17. Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) op 29m23s

19. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 35m04s

Opgaves:

Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)

Romain Bardet (Team DSM)

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Simon Yates (BikeExchange-Jayco)