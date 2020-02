Riccardo Zoidl zegeviert in bergetappe Tour of Antalya zaterdag 22 februari 2020 om 11:12

Riccardo Zoidl heeft de derde etappe van de Tour of Antalya op zijn naam geschreven. De 31-jarige Oostenrijker van Felbermayr-Simplon Wels kwam na een bergrit van 101,6 kilometer als eerste over de finish.

De derde dag in de Turkse kustprovincie werd gekleurd door een vlucht van vier renners. De Belg Maxime De Poorter (Tarteletto-Isorex) maakte deel uit van de ontsnapping en had onderweg gezelschap van de Let Martins Pluto (À BLOC), de Wit-Rus Yauhen Sobal (Minsk) en de Hongaar Viktor Filutás (Giotti Victoria). De koplopers begonnen met vijftig tellen voorsprong aan de slotklim Termessos (8,8 km à 5.8%).

Op de slotklim werden de aanvallers ingerekend. Zoidl bleek over het beste eindschot te beschikken. Op de top bleef hij een drietal renners nipt voor. De Italiaan Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation) finishte als tweede, voor de Brit Max Stedman (Canyon dhb). Stedman neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Giovanni Lonardi.