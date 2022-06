Riccardo Lucca boekt eerste profzege in Adriatica Ionica Race

Riccardo Lucca van Work Service Vitalcare Vega heeft de vierde etappe van de Adriatica Ionica Race gewonnen. Nadat hij aanvankelijk deel uitmaakte van een omvangrijke kopgroep die in de eerste helft van de rit tot stand was gekomen, probeerde de Italiaan het in de finale solo om dan stand te houden tot op de streep. Zijn landgenoot Filippo Zana behield de leiderstrui.

De vierde etappe leek op papier niet al te lastig, maar de renners deden er toch maar goed aan om het parcours niet te onderschatten. Tussen startplaats Fano en de finish aan de Riviera del Conero lagen namelijk meerdere klimmetjes te wachten. In de laatste veertig kilometer lagen de klim naar Numana, de Colle Lauro, Camerano en de Poggio, niet te verwarren met de Poggio uit Milaan-San Remo. Nadat de renners al eens de finish passeerden, volgde nog een lus van ruim twintig kilometer met een tweede passage van de Poggio.

Met Filippo Zana van Bardiani-CSF-Faizanè in de leiderstrui werd de koers om half twaalf op gang gebracht. Aanvankelijk ontstond een kopgroep met daarin Simone Bevilacqua (EOLO-Kometa), Stefano Gandin, Giulio Masotto (Corratec), Raúl García (Kern Pharma), Emil Dima (Giotti Victoria), Alessandro Iacchi (Qhubeka) en Filippo Ridolfo (Novo Nordisk). Later groeide de kopgroep uit tot een klein pelotonnetje van zo’n twintig man. Deze groep reed ruim vier minuten weg bij het grote peloton, waar de klassementsrenners zich schuil hielden.

Op het lastige parcours dunde de kopgroep steeds verder uit en met nog twintig kilometer, reden alleen Antonio Nibali (Astana Qazaqstan), Joan Bou (Euskaltel), Dima, Giovanni Carboni (Italië) en Riccardo Lucca (Work Service) nog van voren. Met nog acht kilometer te gaan, tijdens de tweede passage van de Poggio, viel Lucca aan en de ploegmaat van Davide Rebellin pakte een mooi gat. De 25-jarige Italiaan viel niet meer stil en bereikte met meer dan twintig seconden voorsprong als eerste de finish. Het was voor de oud-stagiair van Gazprom-RusVelo zijn eerste profzege.

Pronskiy bestookt tegenstand

De top van het algemeen klassement bleef onveranderd. Op de tweede passage van de Poggio viel Vadim Pronskiy van Astana Qazaqstan (derde in de stand) aan, maar leider Zana en nummer twee Natnael Tesfatsion van Drone Hopper-Androni Giocattoli hadden hun antwoord klaar. Ze reden Pronskiy er zelfs even af, maar de Kazach kon na de top terugkeren en ging erop en erover bij zijn concurrenten. Even had hij een gat, maar dat werd diep in de finale weer dichtgereden en uiteindelijk kwamen de drie tenoren samen over de streep.