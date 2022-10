Britse ploeg Ribble Weldtite stopt vanwege sponsorproblemen

De Britse continentale ploeg Ribble Weldtite houdt op te bestaan. Dat heeft het team laten weten via social media. Volgens renner Finn Crockett is een gebrek aan sponsorinkomsten de grootste reden om de stekker uit de ploeg te trekken.

“Zoals jullie mogelijk weten, kwam het aan op sponsorgelden. Dat is heel erg jammer. Het is een trieste manier voor de ploeg om aan zijn einde te komen”, vertelt Crockett aan Cycling Weekly. “Vlak voor de Tour of Britain werden we ingelicht dat het waarschijnlijk hierop zou uitdraaien. Het zorgde bij veel renners voor vragen over volgend seizoen, maar we konden niet veel doen.”

Dat betekent dat het Britse continentale wielrennen in 2023 alleen nog maar vertegenwoordigd wordt door Trinity Racing, WiV SunGod en Saint Piran. “Als Ribble Weldtite al problemen heeft om boven water te blijven, dan is dat geen goed teken voor het Britse wielrennen”, aldus Crockett, die afgelopen zomer brons won in de wegwedstrijd van de Commonwealth Games en dit jaar ook de Rutland-Melton CiCLE Classic won.

Inmiddels heeft de 23-jarige Brit een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. Hij kan alleen nog niet zeggen welk team. Voor zijn ploeggenoten, waaronder ook oud-profs as Harry Tanfield en Alex Peters, is hun toekomst ook nog onzeker. In het verleden was Ribble Weldtite de opstap voor renners als James Shaw (naar EF Education-EasyPost) en John Archibald (naar EOLO-Kometa) naar de profs.

In een verklaring heeft Ribble Weldtite, dat zich in negen jaar heeft opgewerkt van lokaal clubteam tot continentale ploeg dat meedeed tussen de profs, aangegeven dat het met opgeheven hoofd vertrekt uit het wielrennen. “We zijn trots en dit is onze manier om een geweldige reis te beëindigen, met veel herinneringen en vrienden voor het leven”, staat in het statement.

