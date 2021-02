Riante uitgangspositie Pogacar: “Maar er kan nog van alles gebeuren”

Tadej Pogačar deed vandaag uitstekende zaken in de UAE Tour. De Sloveen wist op de flanken van Jebel Hafeet enkele demarrages van Adam Yates te beantwoorden en wist uiteindelijk naar de ritzege te sprinten. In het klassement heeft Pogačar nu behoorlijk wat ademruimte.

De regerend Tourwinnaar liet zijn UAE-Emirates-ploeggenoten het tempo bepalen op de slotklim. “Ik wilde vandaag de etappe winnen. Het was een hele zware dag. Er was behoorlijk wat stress in het peloton, aangezien er een kleine kans was op waaiers. De ploeg reed echter geweldig en we zaten constant in de juiste positie”, zo laat de ritwinnaar weten in het flashinterview.

Op de flanken van Jebel Hafeet moest de Brit reageren op enkele fikse versnellingen van Adam Yates, de man die vorig jaar nog de UAE Tour wist te winnen. “Het was echt superzwaar, maar ik hoefde alleen maar te reageren op aanvallen.” Yates en Pogačar wisten uiteindelijk weg te rijden van João Almeida, een andere favoriet voor de eindzege.

Over de sprint: “Het was belangrijk om als eerste te beginnen”

“Het was in de finale belangrijk om de voorsprong vast te houden. Adam dacht er ook zo over. Ik wist vervolgens wat ik moest doen in de sprint. Ik ging al vroeg aan, maar door de twee bochten in de finale is het als renner moeilijk om nog iemand in te halen. Het is kortom belangrijk om als eerste aan de sprint te beginnen. Het was heel erg lastig, maar ik ben wel superblij.”

Pogačar heeft in het klassement nu 43 seconden voorsprong op Adam Yates, Almeida volgt als nummer drie op iets meer dan een minuut. Is de definitieve beslissing al gevallen in deze UAE Tour? “Ik heb zeker nog niet gewonnen”, aldus de Sloveen. “We hebben nog vier etappes te gaan en waaiers liggen altijd op de loer. Ook krijgen we nog een zware bergrit. Er kan nog van alles gebeuren.”