Riabushenko, Velasco en Gazzoli naar Astana Qazaqstan Team

Astana Qazaqstan Team is druk bezig om zich te versterken voor komend seizoen. De Kazachse formatie maakte vandaag de komst van Alexandr Riabushenko (26), Simone Velasco (25) en Michele Gazzoli (22) wereldkundig. Riabushenko, Velasco en Gazzoli tekenen voor twee seizoenen.

Riabushenko verlaat na vier seizoenen UAE Emirates. De Wit-Russische puncheur, die bij de beloften Europees kampioen werd en de Piccolo Giro di Lombardia op zijn naam schreef, begon zijn profcarrière bij de ploeg uit het Midden-Oosten. Hij boekte twee jaar geleden zijn eerste en tot nu toe enige profzege: Riabushenko was in 2019 de beste in de Coppa Sabatini. Dit jaar werd hij tweede in een etappe van de Giro di Sicilia.

“Na vier jaar bij dezelfde ploeg is het tijd voor verandering. Ik ben al sinds mijn tijd als junior fan van de ploeg Astana. Het is een geweldig team en heel veel kampioenen kwamen in het verleden uit voor Astana. Het is een eer dat ik nu ook deel mag uitmaken van de geschiedenis van deze formatie. Ik wil belangrijk zijn voor de ploeg, de kopmannen helpen aan overwinningen maar ik hoop uiteraard ook zelf kansen te krijgen op persoonlijk succes.”

De 25-jarige Velasco neemt dan weer afscheid van Gazprom-RusVelo. De Italiaanse rasaanvaller, die tevens een goede sprint in de benen heeft, kan terugkijken op een uitstekend seizoen in Russische loondienst. Velasco won dit jaar namelijk een etappe in de Tour du Limousin en werd verder onder meer tweede in de Tour du Jura, vierde in de Coppa Agostoni en de Giro dell’Appennino en zesde in de Giro di Sicilia, Tour du Limousin en GP di Lugano.

“Het is voor iedere renner een droom om deel uit te maken van de WorldTour, om op het allerhoogste niveau te koersen. Astana was voor mij de beste optie. Het is een eer dat ik straks mag werken voor de grote renners binnen de ploeg. Ik hoop zelf ook nog een extra stap te zetten in mijn ontwikkeling en zo ook kan laten zien wat ik in mijn mars heb.”

De derde en laatste aanwinst, de snelle Gazzoli, is een jonge Italiaan die dit seizoen nog reed voor de vermaarde Italiaanse opleidingsploeg Team Colpack Ballan. Hij won dit jaar de Gran Premio della Liberazione en greep op het WK voor beloften met een vierde plaats maar net naast een medaille in de wegrit. “Astana is een van de beste ploegen ter wereld. Ik ben dan ook blij met deze kans. Ik heb nog veel te leren, maar ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging.”

Astana Qazaqstan Team wist zich eerder al te versterken met Leonardo Basso, de broers Vincenzo en Antonio Nibali, Miguel Ángel López, Joe Dombrowski, Valerio Conti, David De la Cruz, Sebastián Henao, Gianni Moscon en Nurbergen Nurlykhassym.