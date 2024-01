zondag 21 januari 2024 om 09:00

Revelatie Isaac Del Toro op eindpodium Tour Down Under: “Goed, al had het beter gekund”

Stephen Williams mag zich eindwinnaar noemen van de 24ste Tour Down Under, maar Isaac Del Toro is toch dé revelatie van de voorbije dagen. De 20-jarige Mexicaanse neoprof van UAE Emirates won een etappe, droeg de leiderstrui en eindigde zondag als derde in het eindklassement.

De winnaar van de Toekomstronde deed er in de slotrit naar Mount Lofty nog alles aan om Stephen Williams uit de okergele leiderstrui te rijden, maar de Mexicaan bleek niet bij machte om zijn Britse tegenstrever te lossen. In een sprint-à-trois moest hij vervolgens zijn meerdere erkennen in Williams en de Ecuadoraan Jhonatan Narváez, die ook voor hem eindigen in de algemene rangschikking.

“Ik heb het nog geprobeerd en daar ben ik blij mee”, keek Del Toro na afloop van de etappe in een flashinterview terug op zijn optreden. “Voor mijn eerste ervaring zou het beter zijn geweest als ik had gewonnen, maar dit is natuurlijk ook goed. Alhoewel, het had nog beter gekund. Ik heb geprobeerd om de verloren tijd goed te maken. En nog belangrijker, ik heb genoten van mijn eerste koers op WorldTour-niveau.”

Voor Del Toro is dit nog maar het begin van een (wellicht) zeer mooie carrière. “Het is zaak om te blijven leren en alles te geven. Je weet in de wielersport nooit wat je kunt verwachten. Maar ik weet wel dat ik alles geef, en misschien nog wel meer, zodra ik op de fiets stap. Dat heb ik ook weer gedaan in deze etappe, maar het bleek niet genoeg voor de zege. Volgende keer beter.”

Jongerentrui

Del Toro werd overigens twee keer het podium opgeroepen na de slotetappe van de Tour Down Under. De piepjonge klimmer werd namelijk niet alleen derde in het eindklassement, maar won tevens de witte jongerentrui. De renner van UAE Emirates wist op de flanken van Mount Lofy Oscar Onley van dsm-firmenich PostNL toch nog voorbij te steken in dit nevenklassement.