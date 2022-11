Revelatie Wright na zegeloos 2022: “Gewoon blijven ploeteren, dan zal het lukken”

Fred Wright is al enkele jaren actief in het profpeloton, maar het grote publiek leerde de 23-jarige Brit pas dit jaar echt kennen. In de Ronde van Vlaanderen stak hij met een zevende plaats zijn neus voor het eerst nadrukkelijk aan het venster. Die prestatie was van groot belang voor de rest van zijn seizoen, vertelt hij nu aan Cyclingnews.

“Het vertrouwen dat ik daarvan kreeg, zorgde ervoor dat ik naar elke koers trok met het idee: oké, ik was zevende in de Ronde van Vlaanderen, dat is niet niks”, klinkt de uitleg van Wright, die zich in aanloop naar Vlaanderens Mooiste ook al goed voelde. “Ik verwachtte misschien niet dat ik dit resultaat zou behalen, maar ik verwachtte wel verder te komen dan de voorgaande keren. Dat ik met een groepje van zes of zeven renners bij de laatste keer Oude Kwaremont aankwam, was al een enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar en een teken voor wat er nog aan zit te komen.”

Mislopen ritzeges

Wright reed vervolgens zowel de Tour de France als de Vuelta a España en viel in beide grote rondes op door zijn aanvalslust. Hij zat talloze keren mee met een vroege vlucht, maar zijn eerste profzege wist hij er niet te behalen. Baalt hij daarvan? “Ik zat er vaak dichtbij, maar om de koers te kunnen maken in twee van de grootste wedstrijden op de kalender… Ik denk dat ik daar aan het begin van het seizoen gelijk voor getekend had.”

“Als je terugkijkt, denk je: misschien had ik dit of dat kunnen doen. De enige keer dat er misschien meer in had gezeten, was de zevende etappe van de Vuelta (gewonnen door Jesús Herrada, red.). Het was een sprint met een groep van vijf of zes. Ik weet wat ik verkeerd deed. Dat was de enige rit die ik waarschijnlijk had moeten winnen, maar het gebeurde niet. Maar zulke dingen zijn allemaal achteraf. Je moet er niet te lang bij stilstaan. Het beste is om het simpel te houden, te leren van fouten en het weer te proberen. (…) Gewoon blijven ploeteren en dan zal het lukken.”

2023

In de toekomst wil Wright zich verder ontwikkelen als ‘allrounder’. “Dat is wat ik probeer na te streven. Ik zie mezelf koersen winnen in de sprint van een vluchtersgroep of van een uitgedund peloton. Dat ga ik volgend jaar ook proberen te doen.” Zijn seizoensopbouw zal in 2023 vergelijkbaar zijn als de afgelopen twee jaar. “Voluit gaan in de klassiekers, een pauze en dan naar de Tour als helper, maar ook op mijn kans te gaan voor ritzeges. Dat zou ik op zijn minst de komende drie jaar willen doen. Het is een goede manier om het seizoen in te delen.”

Wright heeft ook nog zijn zinnen gezet op de WK in Schotland, die begin augustus plaatsvinden. “Dat is een goede timing, denk ik. Het wordt zaak om goed uit de Tour te komen, net zoals ik het afgelopen jaar deed en dan te starten op de wereldkampioenschappen. Het wordt een groot doel, vooral omdat het in Schotland is.”