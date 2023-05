Revelatie Derek Gee wéér tweede: “Als ik in het peloton blijf, win ik sowieso niet”

Derek Gee was er deze Giro d’Italia al verschillende keren ontzettend dichtbij, maar een overwinning zat er telkens steeds niet in. Ook in de negentiende etappe moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, voor de vierde keer al deze ronde. Aanvankelijk was het helemaal niet plan om in de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo mee te strijden voor de dagzege, vertelde hij na afloop aan Eurosport.

“Ik wilde in de vlucht gaan voor de punten voor de puntentrui, zodat ik mijn tweede plek kon veiligstellen. We dachten dat het een dag voor de klassementsrenners was”, aldus Gee. “Ik had geen wat er in de laatste kilometers gebeurde. Ik wist dat Buitrago weg was, zijn versnelling was te gek. Ik wist niet waar iedereen was, ik had ook geen idee waar de klassementsrenners waren. Ik ging vol gas naar de finish. Dat deed heel veel pijn. Het is nogal hoog hier, er is weinig zuurstof.”

Wat vindt Gee van zijn prestatie op de Cima Coppi, de hoogste beklimming van deze Giro? “Ik denk dat het even duurt voor dit doordringt. Ik kan niet meer nadenken. Misschien ben ik veel tweede geworden. Maar als ik in het peloton blijf, win ik sowieso niet. Dan ben ik liever tweede”, sloot hij af met een glimlach.

