Revaliderende Mosca krijgt contract tot eind 2023 bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft Jacopo Mosca beloond met een nieuw contract. De Italiaan ligt daardoor tot eind 2023 vast bij de Amerikaanse WorldTour-ploeg. Momenteel is Mosca nog herstellende van een zware valpartij tijdens het Italiaans kampioenschap. De vraag is of hij dit seizoen nog in actie komt.

Een klaplong, een gebroken sleutelbeen, een gebroken schouderblad, acht gebroken ribben, een schedeltrauma en vijf rugwervels waarbij uitsteeksels gebroken waren. Dat was de schade van Mosca na een crash op hoge snelheid eind juni. Na een week mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar koersen zit er voorlopig niet in. “De ambitie die ik moest koesteren was om ten minste een keer dit seizoen nog een rugnummer op te spelden. Anders moest ik al gaan denken aan volgend seizoen”, vertelt Mosca op de ploegsite.

Ploegdoker Emilio Magni zegt dat de klaplong een grote invloed heeft op het herstel van zijn ademhalingssysteem. “De schouderbreuken zijn operatief behandeld en voor de ribben en de rugwervels is gewoon tijd nodig. Het doel is om Jacopo in 2022 weer op 100% te hebben. Ik sluit niet uit dat hij dit seizoen alweer kan koersen, maar we moeten ook realistisch zijn en het zien als een kans om weer het gevoel te krijgen van het rijden in een peloton”, aldus de dokter.

Betrouwbaar en waardevol

Ploegmanager Luca Guercilena was eerder dit seizoen al van plan om het contract van Mosca, dat liep tot eind 2022, te verlengen. “We besloten tijdens de Giro d’Italia om dat te verhogen en te verlengen tot eind 2023. Nu hebben we dat contract ook getekend. Niet omdat Jacopo erom gevraagd heeft, maar omdat hij het verdient. Er zijn maar een paar betrouwbare en waardevolle renners als hij, dus we willen hem graag behouden”, vertelt Guercilena.

“De nieuwe contractverlenging tot eind 2023 heeft alle onzekerheid die ik had over het zijn van een prof weggenomen. In mijn hart heb ik tegen mezelf gezegd: Ik ben iets waard!”, aldus Mosca.