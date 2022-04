‘Goede hoop op volledig herstel Milan Vader’

Optimistische geluiden rond de situatie van Milan Vader. De familie van de wielrenner van Jumbo-Visma laat namelijk aan de PZC weten dat er ondertussen goede hoop is op volledig herstel.

Vader kwam twee weken geleden in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland zwaar ten val en liep daarbij diverse breuken en interne verwondingen op. Omdat het voor zijn herstel het beste was, werd hij geruime tijd onder narcose gehouden. Afgelopen dinsdag ontwaakte hij uit die toestand. Sindsdien maakte de wegwielrenner en mountainbiker stappen vooruit en de artsen zijn naar verluidt tevreden over wat ze zien.

Vandaag bracht zijn ploeg Jumbo-Visma voor het eerst in ruim een week weer een update naar buiten over zijn situatie. Het Nederlandse WorldTeam meldde dat zijn herstel gestaag vordert, dankzij de goede zorgen van de medische staf. Ook werd medegedeeld dat de renner normaal gesproken volgende week naar Nederland wordt overgebracht voor de volgende stappen in zijn herstelproces.

“Hij is aan zijn revalidatie begonnen en de vooruitzichten zijn goed. De mensen hier zeggen dat ze aan hem zien dat hij een topsporter is”, laat zijn vader Patrick Vader, die na het ongeluk van zijn zoon meteen naar Bilbao is gekomen, aan het Zeeuwse dagblad weten. “Milan informeerde zelfs ook al meteen nadat hij wakker was geworden naar zijn ploeggenoten.” Naar welk ziekenhuis de renner wordt vervoerd, is nog niet bekend.