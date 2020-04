Revaliderende Michael Woods: “Extra gemotiveerd na uitstel Olympische Spelen” donderdag 9 april 2020 om 14:55

Het was in de vijfde rit van Parijs-Nice dat Michael Woods zwaar ten val kwam. De 33-jarige klimmer van EF Pro Cycling brak daarbij zijn dijbeen. Een maand later werkt de Canadees aan zijn herstel. Dat de Spelen een jaar zijn uitgesteld, komt hem goed uit, vertelt Woods.

Na zijn val in Parijs-Nice werd Woods afgevoerd naar het ziekenhuis van Lyon, waar een zware dijbeenbreuk werd vastgesteld. Hij werd er geopereerd en naar zijn woonplaats in Girona overgebracht. Drie weken later kon hij voorzichtig beginnen met de revalidatie. “Op Zwift word ik door iedereen ingehaald”, vertelt Woods op de website van EF Pro Cycling. “Maar daar zit ik niet mee in.”

“Integendeel. Tijdens mij eerste virtueel ritje, waarbij ik vijftien minuutjes amper vijftig Watt gemiddeld trapte, vond ik het gewoon heerlijk dat ik mijn been kon bewegen en een beetje actief kon zijn. Trouwens, ik wil vooral niet overhaasten, want het is een zware blessure Ja, ik heb een datum vastgelegd waarop ik terug wil zijn, maar ik wil me er niet te veel op vastpinnen. Ik neem het zoals het komt.”

Terwijl iedereen het in coronatijden moeilijk heeft met de afgelaste en uitgestelde wedstrijden, ligt dat uiteraard anders voor Woods. Meer zelfs, dat de Olympische Spelen pas in 2021 doorgaan, is een extra motivatie voor de Canadees. “De Spelen én het WK waren mijn grote doelen voor dit jaar. Het ziet er naar uit dat de wereldkampioenschappen in september wel doorgaan. Ik denk nu dat ik honderd procent topfit kan zijn voor beide events.”