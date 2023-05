Reusser ‘overdonderd’ door actie Vollering: “We hebben beiden gewonnen”

SD Worx was in de Ronde van het Baskenland ongenaakbaar. Marlen Reusser sloeg op de slotdag een dubbelslag, Demi Vollering gunde haar de eindzege en eindigde zelf nog als tweede. “In zekere zin heb ik gewonnen, maar aan de andere kant heeft Demi ook gewonnen”, stelde Reusser in het flashinterview na afloop.

Vollering begon aan de laatste etappe in de leiderstrui, maar liet Reusser wegrijden en verdedigde vervolgens de aanval van haar ploeggenote. De Zwitserse kon zo de rit en het eindklassement op haar naam schrijven. De eerste twee ritten had Vollering zelf gewonnen. “Het is echt een wedstrijd die haar heel goed ligt”, aldus Reusser over Vollering. “Ik denk dat we het op een of andere manier beide gewonnen hebben.”

Overdonderd

Reusser kon maar moeilijk geloven hoe de slotrit verlopen was. “Ik ben overdonderd”, zei ze. “Toen we de ploegtactiek besproken voor de start, hadden we ervoor kunnen kiezen om de bestaande situatie te verdedigen. Maar we zeiden: nee, we willen agressief koersen. We wilden het team zijn dat de andere teams in de verdediging drukte.”

“Demi werd gevraagd wat ze ervan vond als deze tactiek tot een verandering in het klassement zou leiden en ik zou winnen in plaats van zij. Ze zei dat ze dat prima vond. Vandaag kon je zien dat zij de sterkste was. Zij kon de aanvallen beantwoorden en wachtte daarna op mij. Zo gaf ze me de kans om aan te vallen, zoals gepland. Dan ben je een echte kampioen. Ik ben haar zo dankbaar.”

Zelf had Reusser ook goede benen, vertelt ze. “Ik ben heel blij met mijn prestatie, met hoe ik omhoog reed. Het is zo mooi dat we de deze koers afsluiten als de nummers één en twee, op deze manier. Het team deed het geweldig. We hadden niets meer kunnen wensen”, zei ze geëmotioneerd. “Het is zo speciaal met Demi. We hebben een heel goede relatie. We waren samen op hoogtestage dit voorjaar. Het was wat moeilijk, we waren beide ziek, maar daarna kwamen er zoveel zeges. Vooral voor haar, maar ook voor mij. Het is fantastisch.”

Een blije Vollering

Vollering voelde zich ‘geweldig’ na afloop. “Ik ben heel blij”, zei ze. “Ik heb niet gewonnen, maar het team wel. Als een renster van het team wint, winnen we allemaal. Het is altijd een teamprestatie. We winnen dankzij elkaar en voor elkaar. Dat is geweldig. Ik ben zo blij dat Marlen heeft kunnen winnen. Alle drie etappes stonden we samen op het podium, ik ben heel blij dat zij vandaag de overwinning pakte.”

Is Vollering niet zelfs een klein beetje teleurgesteld? “Nee, nee. Ik verlies denk ik ook het klassement, maar Marlen wint wel. Ik ben heel blij voor haar. Ze is een heel sterke renster. Voor haar is het misschien wat moeilijker om wedstrijden te winnen, want ze moet een stevige demarrage plaatsen. Dat is niet altijd mogelijk. Zelf heb ik nu al zoveel gewonnen… En als ik mijn ploeggenotes vanavond blij aan de tafel zie, voel ik me dankbaar en blij. Dat is het enige wat telt voor mij.”

