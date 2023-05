Demi Vollering gunt eindzege aan Marlen Reusser in Ronde van het Baskenland

Demi Vollering heeft de Ronde van het Baskenland niet gewonnen. Die eer ging namelijk naar haar SD Worx-ploeggenote Marlen Reusser, die in de slotrit van de Women’s WorldTour-ronde een dubbelslag sloeg door in de finale weg te rijden uit een elitegroep. Vollering zat in die groep, verdedigde de aanval van Reusser en gunde zo de rit- en eindzege aan de Zwitserse.

Na twee ‘vroege’ etappes, met finish rond de klok van 15.00 uur, koos de organisatie van de Ronde van het Baskenland op de slotdag voor een avondetappe. Een mini-Clásica San Sebastián stond op het programma, met start en finish in San Sebastián en onderweg de Jaizkibel (7,3 km aan 5,9%), de Gurutze (2,5 km aan 5,6%) en de Mendizorrotz (3,9 km aan 7,7%). De top van die laatste klim lag op 28 kilometer van de meet.

Op de Mendizorrotz barstte de koers open. Demi Vollering opende de debatten, maar haar aanval werd gecounterd door Annemiek van Vleuten. De twee kemphanen gaven elkaar geen duimbreed toe op de klim, waar Vollering wel als eerste boven kwam.

In de ietwat natte afdaling nam Vollering, die een voorsprong van 1.11 minuut verdedigde ten opzichte van Van Vleuten, geen risico. De wereldkampioene van Movistar reed daardoor even weg, maar de SD Worx-kopvrouw kwam onderaan de afdaling terug aansluiten. Op dat moment was het nog twintig kilometer tot de finish.

Reusser komt terug en rijdt weg

Een groepje met Kasia Niewiadoma, Olivia Baril en Marlen Reusser volgde op 25 seconden, maar omdat Vollering vooraan geen kopwerk deed konden zij vooraan terugkeren. SD Worx probeerde daarop het overtal uit te spelen. Reusser, tweede in het klassement op 56 seconden, sprong namelijk 12 kilometer voor de finish weg.

Het was aan Van Vleuten, Niewiadoma en Baril om dat gat te dichten, maar dat ging niet makkelijk. Reusser liep uit naar 25 seconden, naar 40 seconden, naar 56 seconden… En zo nam de Zwitserse vijf kilometer voor de finish virtueel de leiding over van Vollering in het klassement. Reusser liep alleen maar verder uit en kon zo de rit- en eindzege in Itzulia bijschrijven.

In de groep met Vollering en Van Vleuten vond er in de slotkilometer zelfs een surplace plaats, waardoor een groepje met Marta Cavalli kon terugkeren. Maar in de sprint die volgde – ruim 2,5 minuut na de finish van Reusser – maakte Vollering haar favorietenrol waar, waardoor SD Worx opnieuw een een-tweetje behaalde. In de rit en in het eindklassement.