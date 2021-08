Reusser na dubbelslag: “Ga nu mijn best doen om de leiderstrui te verdedigen”

Marlen Reusser won vandaag met verve de langere individuele tijdrit in de Simac Ladies Tour. Met een eindtijd van 20m41s bleek ze bijna twintig seconden sneller dan Ellen van Dijk. “Ik ben echt heel erg blij. Of ik in vorm ben? Ik hoop pas tegen het WK mijn topvorm te bereiken”, reageerde Reusser na afloop van haar winnende tijdrit in het flashinterview.

De 29-jarige Reusser, die volgend jaar zal uitkomen voor sterrenformatie SD Worx, timmert de laatste jaren flink aan de weg als tijdrijdster en liet ook vandaag zien wat ze in haar mars heeft. “Voor de start weet je natuurlijk nooit hoe sterk je bent en wat de concurrentie doet, maar ik wist dat het mogelijk was om hier te winnen. Het is echt een eer om hier te winnen.” Reusser moest het vandaag onder meer opnemen tegen Ellen van Dijk.

“Ik wist dat het mogelijk was om Van Dijk te verslaan”, aldus Reusser. “Maar het was wel een parcours voor haar en ze koerst bovendien voor eigen volk, maar ik had geloof in eigen kunnen.” De renster van Alé BTC Ljubljana is nu ook in het bezit van de leiderstrui, maar moet nog wel drie etappes overleven om zondag te worden gekroond tot eindwinnares van de Simac Ladies Tour.

Onbekend terrein

“Of ik de ronde kan winnen? Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik een leiderstrui mag verdedigen in een rittenkoers. Ik ga mijn best doen, al is dit wel een erg tactische wedstrijd.” Het verschil met Van Dijk is nu twaalf seconden, Chantal van den Broek-Blaak volgt als voorlopige nummer drie al op 39 tellen van Reusser.