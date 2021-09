Reusser finishte de tijdrit met een beslagen vizier: “Dat heeft me wel wat tijd gekost”

Tien seconden. Dat was het verschil tussen goud en zilver op het WK tijdrijden voor elitevrouwen. Ellen van Dijk wist dankzij een sterke slotfase de wereldtitel te veroveren, voor Marlen Reusser. Een bittere pil voor de Zwitserse, die in de finale ook nog problemen had met haar vizier. “Die was in deel twee van de tijdrit volledig beslagen.”

Reusser moest zo op gevoel de bochten nemen, zo vertelde ze na afloop van haar tijdrit aan het Deense Feltet. “Ik denk dat ik het redelijk goed heb gedaan. Het probleem was echter dat mijn vizier in deel twee van de tijdrit volledig beslagen was. Ik had het met tape heel erg goed vastgeplakt, dus kon ik het er niet even afhalen. Ik kon niets zien en moest dus blind door de bochten rijden. Het was echt moeilijk. Dat heeft me wel wat tijd gekost.”

Verwarring

Toch dacht de hardrijdster, die volgend jaar zal uitkomen voor SD Worx, na de finish even dat ze de nieuwe wereldkampioene was. “Ik dacht eigenlijk dat ik had gewonnen. Ik moet het nog even bespreken met mijn ploeg, maar ze lieten op een gegeven moment weten dat ik aan kop lag. Ik denk dat het een poging was om me te motiveren. Toen ik eenmaal doorkreeg dat ik tweede was, schrok ik wel een beetje.”

Reusser, die op het voorbije EK tijdrijden de strijd met Van Dijk nog in haar voordeel wist te beslechten, zoekt echter niet naar excuses voor haar nederlaag. “Ik ben eerlijk gezegd wel heel erg teleurgesteld. Zilver, daar kwam ik niet voor. Het is een beetje bitter, maar ik ben wel heel erg blij voor Ellen. Ze is zo blij met haar overwinning en dat maakt het voor mij wat makkelijker”, aldus Reusser, die ook op de Olympische Spelen goed was voor zilver in de tijdrit.