Rentree Ganna aanstaande: Italiaan neemt deel aan La Route d’Occitanie

Filippo Ganna, die wegens ziekte zijn rentree moest uitstellen, zal deze week weer een rugnummer opspelden. De Italiaanse hardrijder maakt namelijk deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers voor La Route d’Occitanie (15-18 juni).

Ganna – die de Giro d’Italia moest verlaten wegens een coronabesmetting – had zijn vizier eigenlijk gericht op de Ronde van Zwitserland (11-18 juni). De 26-jarige renner werd in aanloop naar de Zwitserse wielerronde echter opnieuw ziek en moest zijn rentree dus uitstellen.

Rowe ook terug in koers

De Italiaan voelt zich nu echter weer fit genoeg om te koersen en kan dan ook meedoen aan La Route d’Occitanie, een vierdaagse rittenkoers in het zuiden van Frankrijk. Luke Plapp, Brandon Rivera, Luke Rowe (die eveneens terugkeert in koers), Joshua Tarling, Elia Viviani en Michael Leonard maken ook deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers.

Ganna hoopt begin augustus in absolute topvorm te kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow. Hij richt zich niet alleen op het WK tijdrijden, maar wil ook schitteren op enkele onderdelen in het baanwielrennen.