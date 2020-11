Renstersvakbond introduceert keurmerk voor erkende makelaars

Uit onderzoek van renstersvakbond The Cyclists’ Alliance is gebleken dat veel rensters zonder enig juridisch advies of hulp van een makelaar hun contract ondertekenen. Om dat te veranderen lanceert de vakbond nu een stempel van goedkeuring voor officieel erkende makelaars.

Uit onderzoek onder leden van de vakbond voor wielervrouwen The Cyclists’ Alliance (TCA) blijkt dat 68 procent van alle rensters 20.000 dollar (bijna 17.000 euro) of minder verdient en dat 77 procent van hen zonder juridische bijstand een contract tekent. In haar streven om hun belangen te verbeteren lanceert de TCA een stempel van goedkeuring voor rennersmakelaars, die zich een aantal minimumvereisten onderschrijven.

Die minimumvereisten staan opgeschreven in het makelaarshandvest van de TCA. Dat handvest vereist dat de makelaar of vertegenwoordiger ten eerste zich inzet voor de bevordering van het professionele vrouwenwielrennen, ten tweede zich inzet voor de bevordering van de deelname van vrouwen in de wielersport en ten derde zich uitspreekt tegen elke vorm van ongelijkheid en pesterijen en intimidatie van vrouwen in de sport.

Praktische stap

De zogenoemde Approved Agent Quality Standard heeft tot doel rensters inzicht te geven in de rol van makelaars en ze te instrueren wanneer ze een makelaar nodig hebben. “Dit is wederom een praktische stap om de professionele normen en de maatstaf in het hele peloton te verhogen”, licht Iris Slappendel, oprichtster van de TCA, toe. “Rensters kunnen makkelijk contact leggen met erkende makelaars en uiteindelijk hun kansen en economische situatie verbeteren.”

Emma Wade, van het Britse sportmanagementbureau Bespoke-M, en Gijs van ’t Westeinde van het Nederlandse Zeloo zijn de eerste rennersmakelaars die het stempel van goedkeuring hebben gekregen. “Het hebben van een keurmerk voor makelaars in de vrouwenwielersport, betekent dat rensters weten dat we zijn doorgelicht en aan de hoogste normen worden gehouden. Ik hoop dat meer rensters ter ondersteuning hulp zoeken om zo hun mogelijkheden te vergroten.”