Renster Bigla-Katusha helpt coronapatiënten in ziekenhuis Genève donderdag 19 maart 2020

Voor Elise Chabbey van Bigla-Katusha geen Strade Bianche, geen Gent-Wevelgem en geen Ronde van Vlaanderen. De Zwitserse, die vorig jaar haar medische opleiding afrondde, werkt deze weken vanwege het coronavirus in het Universitaire ziekenhuis van Genève om coronapatiënten te helpen.

Het ziekenhuis van Genève had niet genoeg personeel en dus meldde de 26-jarige Chabbey zich aan. “Niets doen zit niet in mijn natuur”, zegt ze op de site van haar ploeg. “Wat nu gebeurt is ongekend en gezien de ernst van de situatie, voel ik dat ik iets moet doen.”

Een deel van mensen dat behandeld wordt door Chabbey is getroffen door het coronavirus. “Deze week had ik negen patiënten, maar we zijn al aan het anticiperen. We gaan ervan uit dat meer mensen hierheen komen de komende dagen”, vertelt de Zwitserse. In het Alpenland zijn al meer dan drieduizend besmettingen gemeld van het coronavirus, tot 18 maart zijn 33 mensen overleden aan het virus.

“Als deze crisis is afgenomen, weet ik dat ik mijn bijdrage heb geleverd. Ik hoop dat ik daar trots op kan zijn”, aldus Chabbey. “Ik denk dat dit mij mentaal zal helpen. Als de wedstrijden uiteindelijk weer gaan beginnen, ben ik meer dan klaar en heel gemotiveerd om weer aan te sluiten bij mijn ploeggenoten op de weg.”