Rennersvakbond VVBW schrijft open brief na KNWU-congres

De VVBW (Vereniging van BeroepsWielrenners) heeft in een open brief gereageerd op alle commotie die is ontstaan na het inbrengen van een tegenkandidaat voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de KNWU. De verkiezing om het voorzitterschap gaat tussen Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen.

De VVBW en de KNWU zijn het duidelijk niet eens over de gang van zaken in aanloop naar de verkiezing. De wielerunie kwam met Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, op de proppen als opvolger van Marcel Wintels. De KNWU hield zich echter niet aan de regels en de VVBW maakte gebruik van het statutaire recht.

De vereniging bracht eind augustus Gerry van Gerwen in als tegenkandidaat van Marc van den Tweel. Dit tot groot ongenoegen van de KNWU. “Vorig najaar is in het congres afgesproken dat we dit keer geen verkiezing zouden houden, maar gezamenlijk een kandidaat zouden zoeken via een sollicitatiecommissie”, aldus hoofdbestuurslid Marijn de Vries.

Onenigheid

“De VVBW heeft met die afspraak ingestemd. Ze hebben in de sollicitatiecommissie gezeten, dus meegedaan. In die commissie hebben ze voor Marc van den Tweel gestemd, dat was zelfs een unanieme keuze. Daarna kwamen ze ineens met een tegenkandidaat.” De VVBW weerlegt deze kritiek.

Het plan was om donderdag de voorzittersverkiezing te houden, maar de KNWU besloot uiteindelijk om de verkiezing uit te stellen. Het online stemsysteem bleek niet naar behoren te functioneren. Vanwege de coronamaatregelen werd er een digitaal congres gehouden, maar niet alle stemgerechtigde leden slaagden erin daadwerkelijk een stem uit te brengen.

Lees ook de opinie van Raymond Kerckhoffs: KNWU heeft lak aan statuten en verenigingsrecht

Open brief van de VVBW Naar aanleiding van het digitaal congres van 19 november jl., zouden we graag deze open brief met u delen, aangezien het niet mogelijk was tijdens het congres onze standpunten toe te lichten dan wel te reageren. Ten eerste willen wij onze dank uitspreken naar de sollicitatiecommissie voor het gedane werk. Ook naar de twee kandidaten: Gerry van Gerwen en Marc van den Tweel, die gisteravond ondanks alle ophef zo duidelijk en rustig hun plannen met de KNWU aan ons voorgelegd hebben. Wij betreuren het dat ons initiatief, het stellen van een tegenkandidaat, zo persoonlijk is opgenomen door de leden van de sollicitatiecommissie. De Nederlandse wielersport en zijn vertegenwoordiging is samengesteld uit heel veel gepassioneerde vrijwilligers met een groot hart voor de wielersport! Natuurlijk lopen de meningen en ideeën af en toe flink uit elkaar. Maar het is ook de kracht van de KNWU dat deze verschillen ervoor zorgen dat wij als KNWU elkaar scherp houden en beter maken. We moeten er wel voor waken dat een tegengeluid gehoord mag worden en gerespecteerd blijft zonder dat daar gevolgen voor zijn. En wij willen daarbij benadrukken dat de statuten en reglementen leidend en bepalend blijven. We willen toegeven dat ook wij dingen anders hadden kunnen en moeten doen. Daarom hadden we gisteren ook graag tekst en uitleg gegeven, als reactie op de uiteenzetting van hoofdbestuurslid Marijn de Vries. Ondanks herhaaldelijk verzoek werd ons dit niet gegund wat wij als zeer pijnlijk en vernederend ervaren hebben. Dit is niet zoals wij mogen verwachten hoe de KNWU zich opstelt naar de congresleden en daarmee de achterban. In principe zijn wij niet tegen een sollicitatiecommissie maar de uitvoering, die er nu aan is gegeven, daar kunnen wij ons mede door de opstelling van het hoofdbestuur en directie niet in vinden. Ook misten wij in het betoog van de sollicitatiecommissie ook maar enige zelfreflectie. Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we streven naar een goede samenwerking, waar verschillende opinies gerespecteerd worden en waar ruimte is voor discussie. Wie de nieuwe voorzitter van de KNWU ook moge worden, we hopen samen te bouwen aan een mooie toekomst voor de wielersport. Wij zullen ons blijven inzetten voor alle renners en rensters, veiligheid, eerlijke selectieprocedures, een klimaat waarin je niet monddood wordt gemaakt en iedereen zichzelf kan zijn. Het bestuur van de VVBW