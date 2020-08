Rennersvakbond CPA vraagt UCI om strikte veiligheidsregels zaterdag 8 augustus 2020 om 11:34

Rennersvakbond CPA heeft een uitgebreide oproep gedaan aan de UCI na de zware valpartij in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstige verwondingen opliep. De vakbond vraagt om strikte regels en nog strengere controles op de veiligheid van aankomststroken.

De CPA kreeg de vorige dagen veel kritiek te verduren. De vakbond zou te passief zijn geweest na het ongeval van Jakobsen in de Ronde van Polen. In een uitgebreid bericht verduidelijkt voorman Gianni Bugno dat de CPA-afgevaardigde bij wedstrijden niet de macht heeft om een aankomst te wijzigen als die al is goedgekeurd door de technische commissie en de UCI. “De CPA en onze afgevaardigden staan altijd voorop bij het verdedigen van de renners en hun veiligheid, maar zij zijn de laatste schakel in de ketting van probleempreventie die tijdens de koers kan optreden.”

Bugno vraagt zich af waarom ploegen niet ingrijpen. “Zij zien de routes van tevoren en kunnen voorkomen dat hun ‘werknemers’ van start gaan als ze vinden dat de veiligheidsvoorwaarden niet voldoende zijn. Daarnaast heeft de Association of the Sports Groups, in tegenstelling tot ons, leden binnen de Road Commission en kan stemmen om de voorschriften te wijzigen. En waar is de UCI? We kunnen de veiligheid van de atleten niet langer aan het lot overlaten of hopen dat de organisatie correct handelt. Er zijn strikte regels en nog strengere controles nodig.”

Voor de Italiaanse oud-renner blijft het onaanvaardbaar dat er in een WorldTour-koers nog steeds ongelukken gebeuren zoals in de openingsetappe in Polen. “We hebben allemaal verloren op 5 augustus en iedereen draagt een deel van de verantwoordelijkheid bij dat ongeluk. Of we werken eindelijk allemaal eens samen, met een eenduidige visie, of er zal nooit iets veranderen. Steeds terugkerende beschuldigingen tegen elkaar verandert niets aan wat er is gebeurd en zal niet voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.”

Lefevere

Patrick Lefevere trok onlangs de slagvaardigheid van de CPA in twijfel. Volgens de teammanager van Deceuninck-Quick Step zou de rennersvakbond niets doen voor de veiligheid van haar leden. Bugno: “Ik heb Lefevere telefonisch gesproken en herinnerde hem eraan dat de renners het reglement niet alleen kunnen veranderen, dat de ploegen een aanzienlijke macht hebben en die ook moeten gebruiken, in tegenstelling tot wat ze tot nu toe hebben gedaan, om hun leden te beschermen.