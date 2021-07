Rennersvakbond CPA doet aangifte tegen vrouw met Opi-Omi-bord

Rennersvakbond CPA heeft aangifte gedaan tegen de toeschouwer die in de openingsetappe van de Tour de France een grote valpartij in het peloton veroorzaakte. Het was oud-profrenner Pascal Chanteur die namens de vakbond naar de politie stapte.

Een aanzienlijk deel van het peloton werd getroffen door de val, die gebeurde aan een vaartje van ongeveer 40 per uur. De CPA en de renners hopen dat de gebeurtenissen op de eerste dag van de Tour het publiek aanzetten tot nadenken en respect voor de renners, laat de vakbond tot slot nog weten. Inmiddels is bekend dat de toeschouwer die de val veroorzaakte, is opgepakt. Door de politie van Landerneau is ze in hechtenis genomen.

De CPA kon gisteren nog rekenen op forse kritiek van Marc Soler, die door de valpartij de Tour al na de eerste dag moest verlaten. Volgens de Spaanse klimmer van Movistar zou de vakbond de belangen van de renners niet verdedigen. “De CPA weet hoe die zijn hand moet ophouden, maar als het op echte zaken aankomt geven ze nauwelijks thuis”, zei de renner in de Spaanse krant La Vanguardia.

Ook de UCI kreeg ervan langs. “Daar houden ze zich alleen maar bezig met stomme maatregelen zoals de bidons. Ze zijn echter niet geïnteresseerd in serieuze zaken zoals onze veiligheid. In deze business kijkt iedereen naar zijn eigen belangen, en het zijn de renners die de gevolgen kunnen dragen.”

Aangifte

Soler, die breuken aan zijn armen opliep, overwoog al aangifte te doen tegen de toeschouwer die de val veroorzaakte. “Mijn hele Tour is al voorbij en ik ben heel boos. Eerst was de Giro d’Italia al frustrerend nadat ik mij al lange tijd op die koers had voorbereid en ik een mooie kans kreeg. Maar de Tour is nog erger: niet door een koersincident maar door een toeschouwer die duidelijk niet van wielrennen houdt, kon mijn hele voorbereiding de prullenbak in.”