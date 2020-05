Rennersmakelaars: “Sommige teams bidden om te overleven, andere denken al aan versterking”

“Wie nu al kan polsen bij een renner, heeft een voordeel op de ploeg die maar over twee of drie maanden in actie kan schieten”, zegt Van Den Bosch. “Je hebt op dit moment een wielrennen aan twee snelheden. Ik geloof Patrick Lefevere als hij zegt dat zijn hoofd momenteel niet naar transfers staat. Het is onze taak als manager in deze crisis iedereen rustig te houden. We kunnen het nu niet maken om ploegen onder druk te gaan zetten.” Smets bevestigt: “Ik verdedig het belang van mijn klanten, en dat zijn de renners. Maar het welzijn en de gezondheid van een ploeg is ook in hun belang.”

“Niet te snel panikeren”

Gaan renners straks moeten inleveren? Een angst die vooral in het voetbal leeft… “Je kan de lonen in de twee sporten niet vergelijken”, zegt Dries Smets. “Winnaars zal deze crisis niet opleveren, maar ik ben optimist van nature: laat ons nog even afwachten.” Ook Van Den Bosch panikeert niet. “De echte transferperiode zal wel later komen dan anders. De meeste ploegen willen de renners graag nog een keer aan het werk zien. Laat ons vooral hopen dat we nog veel wedstrijden krijgen.”