Renners Quick-Step toegesproken door Patrick Lefevere: “Serieuze wake up-call”

Na Omloop Het Nieuwsblad werd de loftrompet getrokken voor het optreden van Jumbo-Visma en diens winnaar Wout van Aert. Ze bliezen dé klassiekerploeg bij uitstek naar het achterveld. Quick-Step Alpha Vinyl was namelijk nergens te bekennen en daarom riep teammanager Patrick Lefevere zijn renners op het matje, vertelden ze voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Yves Lampaert trok ook zelf het boetekleed aan. “Patrick was een beetje in ons ontgoocheld, zoals wij allemaal. We hebben in De Omloop geen goede koers gereden. A-typisch voor Quick-Step, alleszins. We koersten altijd achter de feiten aan. Patrick heeft ons gezegd dat hij niet content was, dat hij ons niet gezien heeft in de koers. En dat is terecht ook. Dat ligt aan onszelf, niet aan de kracht van Jumbo-Visma. Hopelijk kunnen we vandaag tonen dat we sterk zijn.”

Jarenlange, trouwe helper Iljo Keisse vult zijn ploeggenoot aan: “In de breedte was het niet goed genoeg. We zijn al vaker in het defensief gedwongen, maar dit is wel een serieuze wake up-call. Iedereen staat terug met de voeten op de grond, iedereen is goed wakkergeschud. Er is nu druk, ja. Zaterdag was het niet goed en dat moet het vandaag wel zijn. Je bent altijd maar zo goed als je laatste wedstrijd en die was van ons niet goed. We weten wat ons te doen staat.”

Fabio Jakobsen is vandaag nieuw in de ploeg, maar ook hij zag dat zijn team het moeilijk had in Omloop Het Nieuwsblad. “Op de momenten dat er eigenlijk één mannetje mee moest zijn, zat er niemand mee. Dat kan gebeuren, maar dat mag eigenlijk niet gebeuren. Zeker niet bij onze ploeg. Daarom zijn we toegesproken door Patrick en die was vrij streng. We waren als ploeg niet te zien. Aan de anderen vandaag om recht te zetten wat gisteren niet is gelukt.”