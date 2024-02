dinsdag 6 februari 2024 om 08:41

‘Renners moesten in Ster van Bessèges in extremis op zoek naar andere schoenen na pedaalverbod UCI’

Opvallend nieuws vanuit de Ster van Bessèges. Voorafgaand aan de tweede rit van de Franse rittenkoers, die vorige week verreden werd, moesten renners van het continentale Nice Métropole Côte d’Azur op het allerlaatste moment andere pedalen en schoenen zien te regelen. De UCI had de Ekoï-pedalen van de ploeg net voor de start namelijk verboden. Dat schrijft Matos Velo.

De renners van Nice Métropole Côte d’Azur waren van plan om te starten met een prototype van de Ekoï PW8, een nieuwe pedaalset van Ekoï. Deze pedalen komen naar verwachting rond september op de markt. De pedalen vallen op door hun langwerpige vorm. Het kliksysteem vereist speciale schoenen.

Vragen op pedalen en schoenen

Juist dat laatste feit zorgde voor grote problemen, toen de UCI in aanloop naar de tweede etappe (de eerste rit was geannuleerd vanwege boerenprotesten) aan het team vertelde dat ze de pedalen niet mochten gebruiken. Dit gebeurde ongeveer een uur voor de start. De renners moesten niet alleen op zoek naar nieuwe pedalen, maar dus ook naar andere schoenen. Schoenen die wél met Shimano- of Look-pedalen compatibel waren, lagen nog in het hotel, op dertig minuten rijden van de startlocatie.

De renners van Nice Métropole Côte d’Azur leenden vervolgens pedalen van andere teams. Enkele gelukkigen konden ook schoenen van hun concurrenten lenen, anderen moesten tweedehands exemplaren kopen bij een kraampje bij de start. Uiteindelijk stonden alle zeven renners van de ploeg aan het vertrek en haalden ze allen de finish van de tweede etappe.

Toestemmingsaanvraag

De pedalen van Ekoi zijn overigens niet definitief verboden. Er is een toestemmingsaanvraag voor het gebruik van de pedalen aangeleverd bij de UCI, maar deze aanvraag is nog in behandeling. Het is dus mogelijk dat de pedalen in de toekomst wel gebruikt mogen worden.