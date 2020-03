Renners kunnen zich niet bewijzen. Hoe funest is dat voor de transfers?

Geen voorjaar en heel misschien ook geen – of maar een halve – zomer. Voorlopig kunnen renners zich niet bewijzen, terwijl velen einde contract zijn. Hoe groot is de impact van het coronavirus op de werkzekerheid en eventuele transfers in het wielrennen? “Laten we niet op de feiten vooruitlopen”, klinkt het bij de managers van de renners. “Maar net als in de gehele economie zal het virus ook een impact op het peloton hebben.”

Op 1 april zou het teammanagement van BORA-Hansgrohe aan tafel zitten om z’n rennersbestand richting 2021 te bekijken. Wie is einde contract? Wie willen we aan boord houden? Welk type renner zoeken we nog? Tijdens de daaropvolgende weken zouden voorzichtig de eerste gesprekken met managers van renners opgestart worden. Zo gaat dat bij wielerteams. Maar niet dit jaar. Welke impact kan het coronavirus hebben op het peloton?

Veel interesse voor Teuns

“Laten we vooral niet panikeren”, zegt Guillaume Reynders, manager van een aantal profrenners. “Maart is sowieso zeer vroeg om gesprekken op te starten. En als dat toch gebeurt, gaat het alleen over de happy few. Zo heb ik nu al heel veel interesse voor Dylan Teuns, die einde contract is. En die heeft ook het voordeel dat hij zich al kon onderscheiden in de eerste weken van het seizoen. Maar de echte transfercarroussel komt pas in de zomermaanden echt op gang.”

Maar Reynders ontkent niet dat deze situatie voor heel wat renners allesbehalve ideaal is. “En dan heb ik het uiteraard over renners die einde contract zijn en zich niet kunnen bewijzen. Ik kan voor de vuist weg een aantal renners opnoemen die zich met prestaties in de gunst van de topteams wilden fietsen. Voor hen gaat er kostbare tijd verloren. Daar is Amaury Capiot een mooi voorbeeld van. Die jongen rijdt voor Sport Vlaanderen-Baloise en hij zou graag de stap naar de WorldTour zetten. Na een goede winter hoopte hij zich dit voorjaar te bewijzen. Dat lukt dus niet…”

Honger

Uiteraard zijn ook alle jeugdwedstrijden afgelast. Zo kunnen ook de betere U23-renners niet tonen dat ze profrijp zijn. Gaan we richting een jaar met weinig transfers? “Heel moeilijk om dat nu al in te schatten”, zegt Jef Van Den Bosch, ook manager van beroep. “Ja, momenteel ligt alles stil. En alles zal opgeschoven worden. De prioriteit is dat iedereen gezond kan blijven. Maar het is wel wel zo dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Maar er zijn nog teveel vragen onbeantwoord. Wordt de Tour de France verreden? Komen er Olympische Spelen? Wat ik wel weet is dat alle renners extreem hongerig en gemotiveerd opnieuw aan hun competitie zullen beginnen. Misschien creëert dat voor sommigen dan weer opportuniteiten.”

“En als de competitiestop nog langer duurt, zullen de teammanagers moeten afgaan op hun vertrouwen en op het verleden van de renners”, vult Reynders aan. “En sommigen gaan misschien een beetje moeten inbinden. Ik vrees dat het zo wel zal gespeeld worden. Teams hebben het ook niet gemakkelijk. Minder exposure, minder startgelden… Ook zij zullen gaten in hun budget hebben. De wielersport is nu eenmaal een afspiegeling van de rest van de economie. Dat virus is voor iedereen slecht.”