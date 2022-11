Renners Jumbo-Visma verkennen parcours Omloop Het Nieuwsblad

Het is nog even wachten op het nieuwe wegseizoen en de traditionele opener van het Vlaamse voorjaar, Omloop Het Nieuwsblad, maar de renners van Jumbo-Visma laten weinig aan het toeval over. De Nederlandse formatie trok vandaag naar de Vlaamse Ardennen voor een verkenning van het parcours van de openingsklassieker.

Elf renners van Jumbo-Visma trokken vandaag door de Vlaamse Ardennen. Zo waren nieuwkomer Dylan van Baarle, Tosh Van der Sande, Tiesj Benoot en kopman Wout van Aert van de partij. “Van de Belgen ontbrak enkel Nathan Van Hooydonck”, geeft ploegleider Grischa Niermann aan in gesprek met Het Nieuwsblad. “Hij is momenteel onvoldoende fit, maar blijft uiteraard deel uitmaken van onze klassieke kern.”

“We wilden in eerste instantie de groep samenbrengen, als een soort teambuilding”, schetst Niermann. “Tegelijk is dit het ideale moment om het materiaal te testen. En als je dat dan toch moet doen, dan kun je het evengoed combineren met een verkenning van een parcours. Niet alle renners wonen in de buurt.” Het is overigens nog onduidelijk of Van Aert volgend jaar op zaterdag 25 februari zijn titel zal verdedigen in Omloop Het Nieuwsblad.

Niermann: “Nee, uit de aanwezigheid van Wout kan je niet opmaken of hij straks wel of niet aan de start zal staan. We zijn de programma’s nog aan het opmaken, op 22 december zullen die bekend worden gemaakt.” De oud-renner kijkt naar eigen zeggen terug op een geslaagde dag. “Ook omdat we veel geluk hebben gehad met het weer. Een paar graden warmer had gemogen, maar het is de hele dag droog gebleven terwijl er regen werd voorspeld. Ideaal weer voor een trainingsritje.”

Uitstapje naar de cross

Van Aert ging vandaag dus op pad met zijn collega-wegrenners, maar zal voor het nieuwe wegseizoen eerst nog het veld induiken. Jumbo-Visma heeft inmiddels (een deel van) het veldritprogramma van Van Aert voor 2022 bekendgemaakt. De Belgisch kampioen is er voor het eerst bij op 4 december bij de Wereldbeker Antwerpen. Van Aert mag zich ook opmaken voor een drukke kerstperiode en heeft als ultieme stip op de horizon het WK veldrijden in Hoogerheide.