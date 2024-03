Decathlon AG2R La Mondiale krijgt na twee maanden alweer nieuw tenue: de ‘Galaxy’

Het seizoen is nog geen twee maanden onderweg, maar bij Decathlon AG2R La Mondiale krijgen ze alweer andere kleding. Omdat hoofdsponsor Decathlon een kleine wijziging heeft aangebracht aan haar logo, zien we de renners voortaan in een compleet nieuw tenue.

Winkelketen Decathlon heeft voor een iets donkerde tint blauw gekozen als huiskleur. Om die reden verandert ook het overwegend lichtblauwe tenue van Decathlon AG2R La Mondiale, waar de renners net enkele maanden in rondreden. Nu is gekozen voor een donkerdere kleur blauw, met een mintgroen accent op de rechtermouw.

Het tenue heeft niet alleen een nieuwe kleurstelling gekregen, maar ook een heel ander design. De strakke lijnen van eerder zijn verdwenen en in plaats daarvan zien we nu een sterrenstelselpatroon. Vandaar de naam ‘Galaxy’.

Une fusion parfaite entre l'héritage d'@AG2RLAMONDIALE et la nouvelle ère de @Decathlon. Découvrez notre nouveau maillot Galaxie 🪐✨

A perfect fusion between the @AG2RLAMONDIALE's legacy and the new era of @Decathlon. Discover our new Galaxy jersey 🪐✨… pic.twitter.com/b47GjBkJNK

