‘Renners CCC weigeren loonsverlaging van 80 procent en doen tegenvoorstel’ vrijdag 1 mei 2020 om 08:41

De renners van de CCC-ploeg hebben een voorstel tot loonsverlaging niet geaccepteerd. Renner Fausto Masnada vertelde aan Spazio Ciclismo dat de renners van de in financiële moeilijkheden geraakte formatie een tegenvoorstel hebben gedaan.

“We hebben ons als renners verenigd en hebben samen een tegenvoorstel gedaan om elkaar halverwege tegemoet te komen”, vertelt Masnada. “De situatie is kritiek, maar het is voor ons onmogelijk om dit verzoek te accepteren. We wachten momenteel op een reactie van hogerhand”, geeft de Italiaan aan.

De toekomst van de ploeg lijkt aan een zijden draadje te hangen. “Tot op heden is het de bedoeling van het team om het seizoen af te maken en de wedstrijden te rijden wanneer deze hervat worden”, aldus Masnada. “Wat betreft de toekomst, is ons nog niets verteld”, geeft hij aan.

De Poolse formatie heeft dit seizoen achtentwintig renners onder contract, waaronder blikvanger Greg Van Avermaet. Eerder werd duidelijk dat de renners gevraagd zijn om 80 procent in te leveren. Het schoenenbedrijf – dat al langer in financiële moeilijkheden verkeerde – zou overwegen om alle sponsoractiviteiten voor 2020 en 2021 stop te zetten.