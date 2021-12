René Wolff vertrekt als bondscoach van de Nieuw-Zeelandse baansprinters

De Nieuw-Zeelandse wielerfederatie moet op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de baansprinters. René Wolff heeft namelijk besloten om zijn functie neer te leggen, zo laat Cycling New Zealand weten in een perscommuniqué. De wielerbond wil niet zeggen waarom Wolff vertrekt als bondscoach.

Het rommelt binnen de Nieuw-Zeelandse wielerfederatie, want twee weken geleden bood High Performance Director Martin Barras al zijn ontslag aan. Bovendien vertrekt ook Jacques Landry na drie jaar als algemeen directeur van de Nieuw-Zeelandse wielerbond. Cycling New Zealand is al op zoek naar een opvolger van Wolff. Fionn Cullinane, de voormalige assistent van Wolff, mag voorlopig de honneurs waarnemen als sprintcoach.

De wielerbond van Nieuw-Zeeland kwam de laatste maanden negatief in het nieuws. Zo loopt er momenteel nog een onafhankelijk onderzoek, gestart door Cycling NZ en topsportfederatie High Performance Sport New Zealand (HPSNZ), naar het overlijden van baanwielrenster Olivia Podmore.Zij overleed begin augustus op 24-jarige leeftijd, nadat ze eerder die dag nog een bericht had geplaatst waarin ze inging op de druk van het presteren op het allerhoogste niveau.

Cycling NZ en HPSNZ willen naar aanleiding van de dood van Podmore een onderzoek doen naar de topsportcultuur in het land. Er was niet voor het eerst discussie over dat onderwerp. Drie jaar geleden kwamen ook al pesterijen en ongepast gedrag ter sprake in de topsport.

Wolff opnieuw bondscoach van de Nederlandse baansprinters?

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Wolff ligt, maar het AD liet onlangs doorschemeren dat er al gesprekken zijn gevoerd met de KNWU over een eventuele terugkeer. Wolff was van 2010 tot 2017 al bondscoach bij de KNWU. Onder Wolffs leiding maakten de Nederlandse sprinters – onder wie Jeffrey Hoogland en Elis Ligtlee – de stap naar de absolute wereldtop. De Duitser vertrok echter na een verschil van inzicht over het te volgen traject naar de Zomerspelen van Tokio.

Wolff zou dan bij de KNWU de opvolger moeten worden van Hugo Haak, die besloten heeft na deze winter terug te treden als keuzeheer van de baansprinters en na de succesvolle Olympische Spelen van Tokio niet te beginnen aan het volgende olympische traject richting Parijs.