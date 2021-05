Rémi Cavagna vijfde in Turijn: “Gemengde gevoelens”

De ritzege en de eerste roze trui: Rémi Cavagna had grootse plannen vlak voor de openingstijdrit van de Giro d’Italia. De Franse kampioen kwam uiteindelijk niet verder dan een vijfde plek in de daguitslag, op achttien tellen van ritwinnaar Filippo Ganna.

Cavagna stond na afloop L’Équipe te woord. “Ik heb nu toch wel gemengde gevoelens. Ik was ontzettend gemotiveerd, zeker na mijn tijdritzege in de Ronde van Romandië. Ik was vandaag echter een tikkeltje minder goed en het parcours was uiteindelijk ook niet op mijn lijf geschreven. Ik had graag een iets langere tijdrit gehad.”

Deceuninck-Quick-Step, de werkgever van Cavagna, eindigde wel met drie renners in de top-10 van de tijdrit. João Almeida finishte als vierde in Turijn, net voor zijn ploegmaat Cavagna, terwijl Remco Evenepoel zijn comeback wist te bekronen met een zevende stek. “Het is nog altijd een goede start van deze Giro”, concludeert Cavagna.

Na drie weken Giro volgt er normaal gesproken nog een sportieve herkansing voor Cavagna, aangezien de renners op zondag 30 mei eindigen met een tijdrit van ongeveer dertig kilometer richting Milaan.