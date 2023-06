Rémi Cavagna verslaat Bruno Armirail op Frans kampioenschap tijdrijden

Rémi Cavagna heeft zich tot Frans kampioen tijdrijden gekroond. De 27-jarige renner van Soudal Quick-Step was titelverdediger Bruno Armirail de baas in een lastige, 31 kilometer lange chronoproef. De derde plek was voor Pierre Latour.

Het Frans kampioenschap tijdrijden vond dit jaar plaats in Frans-Vlaanderen. De start was in Hazebrouck, de finish lag 31 kilometer later in Cassel. Het parcours was de 24 kilometer al wat glooiend, maar daarna begon het echt pittig te worden. Drie heuveltjes volgden elkaar op, waarvan de laatste de lastigste was: negenhonderd meter aan 8,8% klimmen naar de meet!

Jérémy Cabot had lange tijd de koppositie. Het was wachten op Pierre Latour, een van de laatste starters, voordat de renner van TotalEnergies werd afgetroefd. Latour kon een stuk minder lang genieten van de koppositie, want Rémi Cavagna dook al snel onder zijn tijd. Het was vervolgens alleen nog wachten op titelverdediger Bruno Armirail.

De 29-jarige renner van Groupama-FDJ, die in de Giro d’Italia nog een tijdlang in het roze reed, lag onderweg al achter op Cavagna en aan de finish waren de verschillen alleen maar verder opgelopen. Het eindverdict was 33 seconden in het voordeel van Cavagna, die zo zijn tweede Franse tijdrittitel pakte. Pierre Latour eindigde als derde.