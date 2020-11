Rémi Cavagna na tijdrit: “Een vreemde maar spectaculaire finish”

Rémi Cavagna was een van de grote favorieten voor de zege in de individuele tijdrit van de Vuelta a España. De Franse hardrijder wist op de verschrikkelijk steile Mirador de Ézaro ook de voorlopig snelste tijd te klokken, maar zit voorlopig in de wachtkamer.

Cavagna moest aan het eerste tussenpunt nog wat tijd toegeven op Alexander Edmondson, maar de Fransman van Deceuninck-Quick-Step wist zijn tijdrit wel goed in te delen. Aan de finish bleek hij namelijk driekwart minuut sneller dan Edmondson. “Ik wist het verschil niet te maken op het vlakke”, zo analyseert Cavagna na de finish.

“Ik had eigenlijk een grotere voorsprong verwacht voor de voet van de slotklim, maar ik reed wel goed bergop. Ik wist namelijk een halve minuut uit te lopen op de tweede renner. Ik heb vandaag echt alles gegeven. Als iemand in staat is om nog harder te rijden… Dan ben ik heel erg teleurgesteld. Ik hoop de eerste plaats vast te houden.”

De renners finishen vandaag, na een vlakke tijdrit van goed dertig kilometer, op de loeisteile slotklim van Mirador de Ézaro. Dit is een beklimming van 1,8 kilometer aan 14,8%, met een absolute uitschieter naar 28%. “Het is echt een indrukwekkende beklimming na een tijdrit van dertig kilometer. Het is een vreemde maar wel spectaculaire finish.”