Rémi Cavagna met succes geopereerd aan gebroken rugwervel

Rémi Cavagna zijn rugoperatie is goed verlopen. Dat meldt zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step aan Het Nieuwsblad. Cavagna werd woensdag aangereden op stage, hij brak hierbij een wervel in zijn onderrug. Hierbij was ook ploegmaat Mauri Vansevenant betrokken, hij kwam er vanaf met een gebroken duim.

“Plots negeerde een klein autootje de voorrangsregels en kwam het vanuit een zijpad de grote weg opgereden”, blikt Vansevenant terug. “We moesten alles dichtgooien maar een drietal renners, onder wie Rémi en ik, kon een valpartij niet meer vermijden”, vertelde hij kort na de valpartij.

Cavagna is geopereerd in het ziekenhuis IMSKE in Valencia, waar hij sinds het trainingsongeval verblijft. Eerder werd al bekendgemaakt dat hij geen neurologische schade opliep. Cavagna zal nu een periode rust moeten nemen terwijl de artsen hem in de gaten houden.

De Fransman won in 2021 onder meer het Frans kampioenschap op de weg. Daarnaast won hij ook nog twee tijdritten, die van de Ronde van Romandië en van de Ronde van Polen.