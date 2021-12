Mauri Vansevenant over ongeval: “Klein autootje negeerde de voorrangsregels”

Het trainingsongeval waarbij Rémi Cavagna en Mauri Vansevenant woensdag geblesseerd zijn geraakt, werd veroorzaakt door een automobilist die de voorrangsregels negeerde. Dat vertelt Vansevenant in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De renners van Deceuninck-Quick-Step, die in Calpe op ploegstage zijn, hadden net wat foto’s genomen in de nieuwe kleding voor komend seizoen, toen ze verder reden op een licht dalende tweebaansweg. “Plots negeerde een klein autootje de voorrangsregels en kwam het vanuit een zijpad de grote weg opgereden”, blikt Vansevenant terug. “We moesten alles dichtgooien maar een drietal renners, onder wie Rémi en ik, kon een valpartij niet meer vermijden.”

Vansevenant liep bij het incident een gebroken duim op en vloog al terug naar België, waar hij een conservatieve behandeling krijgt – wat wil zeggen dat hij niet wordt geopereerd. Cavagna brak een wervel in zijn onderrug en moet verdere behandeling in Spanje ondergaan. De Franse kampioen wordt maandag geopereerd. Onderzoeken wezen al wel uit dat er geen neurologische schade is bij de 26-jarige renner.

“Anders dan Rémi, valt de schade bij mij al bij al goed mee en moet ik geen ingreep ondergaan”, zegt de 22-jarige Vansevenant verder. De jonge klimmer verwacht dat zijn blessure drie tot vier weken nodig heeft om te genezen. “Vervelend, maar gelukkig zijn mijn benen niet geraakt en kan ik mijn conditie toch min of meer verder onderhouden. De tweede ploegstage, begin januari, komt zeker niet in het gedrang.”