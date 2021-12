Cavagna en Vansevenant raken geblesseerd tijdens ploegstage in Spanje

Rémi Cavagna en Mauri Vansevenant zijn woensdag geblesseerd geraakt bij een trainingsongeval tijdens de ploegstage van Deceuninck-Quick-Step in Spanje. De Franse hardrijder liep daarbij een gebroken rugwervel op, het Belgische klimtalent brak een duim.

Deceuninck-Quick-Step begon onlangs de voorbereiding op het nieuwe seizoen tijdens het eerste trainingskamp van deze winter in Calpe, aan de Costa Blanca. Maar voor Cavagna (26), afgelopen jaar winnaar van het Frans kampioenschap, en Vansevenant (22) was het trainingskamp van korte duur: beide renners waren woensdag namelijk betrokken bij een trainingsongeval.

Vansevenant liep bij het incident een gebroken duim op en is teruggevlogen naar België, waar hij verder wordt behandeld. Cavagna brak een wervel in zijn onderrug en wordt verder behandeld in Spanje. Hij wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis IMSKE in Valencia, waar men van plan is hem maandag te opereren. Onderzoek wees uit dat er geen neurologische schade is.