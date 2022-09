Remco Evenpoel dag dichter bij Madrid: “Crash was de grootste angst vandaag”

Remco Evenepoel beleefde een rustige dag in de Vuelta a España. De rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam in het peloton over de streep in Talavera de la Reina, waar Mads Pedersen de sprint won. “Het is echt speciaal wat Mads doet, die beklimming was best zwaar. Chapeau aan hem en aan Trek-Segafredo.”

“Dit was de perfecte etappe”, vertelde Evenepoel in het flashinterview na de negentiende etappe. “Het was aangenaam dat Trek-Segafredo de hele dag op kop reed. Ik had Mads (Pedersen, red.) beloofd dat wij de ontsnapping mee gingen controleren, dus deden we onze job. Daarna nam Trek-Segafredo het weer over.”

Op de Puerto del Piélago werd er even doorgereden, maar het tempo lag nooit bijzonder hoog. “Het is echt speciaal wat Mads doet, die beklimming was best zwaar. Chapeau aan hem en aan Trek-Segafredo.” Voor Evenepoel was het belangrijk om veilig over de streep te komen op vrijdag. “Een crash was de grootste angst vandaag”, aldus de leider van de Ronde van Spanje.