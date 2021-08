Remco Evenepoel: “Zo snel mogelijk rijden om de eindzege te behalen”

Remco Evenepoel mag vandaag proberen zijn eindzege in de PostNord Danmark Rundt veilig te stellen. Op het programma staat een vlakke tijdrit van ruim tien kilometer in Frederiksberg. In het klassement heeft de Belg meer dan anderhalve minuut voorsprong.

Na zijn zege in Vejle mocht Evenepoel gisteren in de blauwe leiderstrui beginnen. Samen met zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step zag hij een kopgroep zonder gevaarlijke mannen daarbij wegrijden, waaruit uiteindelijk etappewinnaar Colin Joyce voortkwam. De Belg werd door zijn ploeggenoten veilig naar de streep gebracht. “Het was van start tot finish een nerveuze rit door alle smalle wegen, maar de ploeg was formidabel. Ons doel was om de leiderstrui te behouden en dat lukte prima. De ploeg bleef gefocust en gaf alles voor dit doel, daar ben ik ze dankbaar voor.”

Met alleen nog de tijdrit in Frederiksberg voor de boeg heeft Evenepoel in het klassement meer dan anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee, Tosh Van der Sande. Daarnaast staan nog drie renners binnen twee minuten, met Mads Pedersen en de Nederlanders Nick van der Lijke en Mike Teunissen. “Het wordt speciaal om in de leiderstrui te starten tijdens de tijdrit. Ik ga zo snel mogelijk rijden om de eindzege te behalen”, aldus de 21-jarige ronderenner, die alweer zijn zevende etappekoers achter zijn naam mag proberen te zetten.