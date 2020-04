Remco Evenepoel ziet af van Muur van Geraardsbergen Challenge

Remco Evenepoel zal aanstaande vrijdag niet zoals gepland proberen om zo vaak mogelijk de Muur van Geraardsbergen op te rijden. Hij laat op Twitter weten terug te komen op zijn voornemen.

“Na rijp beraad heb ik besloten om de Muur uitdaging op vrijdag niet door te zetten”, schrijft hij. “Hoewel ik alle positieve reacties waardeer, ben ik bang dat het te veel mensen bij elkaar zal brengen om te kijken. Dat is niet veilig in deze tijden”, aldus Evenepoel.

Evenepoel was begonnen aan een serie uitdagingen om het zorgpersoneel te steunen. Afgelopen zondag legde hij al een tocht van 300 kilometer af. Ploeggenoot Iljo Keisse zou aanstaande vrijdag vijf beklimmingen meerijden, in ruil voor een mattentaartje (lokale lekkernij, red.).

Evenepoel denkt nu na over een nieuwe challenge. “Binnenkort zal een nieuwe uitdaging bedenken”, sluit hij af.

After consideration I have decided to not go through with the Muur challenge on Friday. Although I appreciate all the positive reactions, I am afraid it will bring too many people together to watch which is not safe in these times.

Will think of a new challenge soon!

Keep safe!

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) April 21, 2020