Remco Evenepoel zet trainingen niet meer op Strava: “De tegenstand leest mee”

De laatste update van Remco Evenepoel op het platform Strava dateert van 2 april. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step verblijft deze weken op de Teide in voorbereiding op de Giro d’Italia en wil daarom niet in zijn kaarten laten kijken. “De mensen weten al genoeg”, vertelt ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Nieuwsblad.

“Ik vind dat je ook niet alles online moet zwieren. De tegenstand leest mee. Was ik nu renner, ik deed het ook niet”, aldus Lodewyck. In maart verpulverde Evenepoel nog meerdere KOM’s (recordtijden) op Tenerife in aanloop naar de Ronde van Catalonië.

Lodewyk staat in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik en de Giro dagelijks in contact met de kopman. “Hij heeft er (in Luik, red.) niets te verliezen. Daarna trekt hij opnieuw naar Calpe om er verder te werken in functie van de Giro-start van 6 mei.”

In de tussentijd reist Evenepoel nog wel af naar Italië. “Hij verkent wel nog de klimtijdrit naar Monte Lussari”, doelt Lodewyck op de voorlaatste dag van de Giro. “Organisator RCS stelt het parcours drie dagen open. Na die verkenning met ploegleider Davide Bramati staat de Ronde van Italië echt voor de deur.”