Remco Evenepoel wil rode trui vasthouden: “Dat zou echt een heel grote droom zijn”

Video

Remco Evenepoel merkt dat zijn voorbereiding in aanloop naar de Vuelta a España zijn vruchten afwerpt. Net als in de etappe naar Pico Jano, waar hij de rode trui veroverde, pakte de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl in de rit naar Les Praeres opnieuw tijd op al zijn concurrenten.

“Dit is waar ik heel hard voor heb gewerkt”, zei Evenepoel in gesprek met onder meer WielerFlits. “Ik kwam hierheen om te proberen mee te doen met de besten. Ik heb niet voor niets een volle maand boven op een berg gezeten en lange uren gemaakt. De laatste week in Denia ging ik elke dag vijf, zes uur alleen op pad; behalve met Mathieu (Mathieu van der Poel, red.) dan een keer. Het is niet oor niets geweest. Je werkt nooit niet zomaar. We hadden een doel om een heel mooi klassement te rijden. We staan er momenteel heel goed voor. Het is nog lang te gaan, maar we gaan gewoon proberen om dit vast te houden. Dat zou echt een heel grote droom zijn.”

De 22-jarige renner, dit seizoen al winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián, denkt dat het zwaartepunt nu achter de rug is met de ritten van afgelopen dagen. “Neem gisteren, een rit van 150 kilometer met 3700 hoogtemeters… Het kan niet veel lastiger worden. Je hebt natuurlijk de Sierra Nevada-rit (15e etappe, red.), maar dat is een heel vlakke aanloop tot in Granada en daarna is het twee keer bergop. De klimmen worden allemaal heel gelijkmatig en niet meer zo steil. Daarin gaat in het wiel zitten toch wel voordelen geven. Ik wist dat de ritten van dit weekend de zwaarste waren en denk dat we het heel goed hebben gedaan.”