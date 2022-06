Remco Evenepoel wijzigt plannen in aanloop naar Vuelta a España

Remco Evenepoel hoopt later dit jaar te schitteren in de Vuelta a España. Om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen van de drieweekse rittenkoers, heeft de renner van Quick-Step Alpha Vinyl besloten om zijn plannen te wijzigen. Evenepoel schrapt de Ronde van Burgos van zijn programma voor een extra hoogtestage.

Evenepoel zou aanvankelijk via de Ronde van Burgos toewerken naar de Vuelta, maar de 22-jarige renner wil vanaf nu zoveel mogelijk tijd doorbrengen op hoogte, in de bergen. De allrounder hoopt zich zo klaar te stomen voor de laatste grote ronde van het seizoen. De 77ste editie van de Vuelta begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Goed drie weken later finishen de renners na een vlakke slotrit naar Madrid.

Volgens Patrick Lefevere, de teammanager van Quick-Step Alpha Vinyl, is het Vuelta-parcours van dit jaar wel iets voor Evenepoel. “Dit parcours zou Remco moeten liggen. We hebben in de Giro – ondanks zijn mindere voorbereiding – gezien dat hij aanleg heeft om grote rondes te rijden. Als hij met een normale voorbereiding aan de start komt in Spanje, zie ik toch kansen in enkele ritten.”

Lefevere blaast echter niet te hoog van de toren. “Een favorietenrol wil ik hem alleen absoluut nog niet toedichten. Het blijft nog steeds afwachten hoe hij zal reageren op een drie weken durende rittenkoers”, liet hij eind vorig jaar weten. Evenepoel zal aankomende donderdag overigens meedoen aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Zondag volgt de wegrit.

Wedstrijdprogramma Remco EVENEPOEL